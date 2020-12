Pour Noël, Mariah Carey annonce un trio avec Ariana Grande et Jennifer Hudson

Depuis plus de 25 ans, Mariah Carey s’invite dans les maisons, les rues et les centres commerciaux à la période de Noël. Elle est devenue la star des fêtes de fin d’année grâce à son album « Merry Christmas » sorti en 1994, et surtout son fameux tube « All I Want For Christmas Is You ».

Cette année encore, Mariah Carey compte bien offrir à ses fans des fêtes de Noël dignes de ce nom, malgré le coronavirus. C’est pourquoi elle sera au cœur d’une émission spéciale diffusée ce vendredi sur Apple TV+. Mais la chanteuse ne sera pas la seule star à apparaître dans le show. Elle a notamment annoncé la présence d’Ariana Grande et de Jennifer Hudson, qui formeront avec l’interprète de « All I Want For Christmas Is You » un trio inédit qui reprendra « Oh Santa ! », titre de Mariah Carey paru en 2010. Seront également de la partie Snoop Dogg, Tiffany Haddish, Billy Eichner et Jermaine Dupri, entre autres.