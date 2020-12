Voici les plus gros pollueurs de plastique au monde

Le plastique est partout et pour en trouver la cause, il ne faut pas chercher bien loin puisqu’il est omniprésent dans la grande distribution. Mais qui sont les mauvais élèves qui participent le plus à ce phénomène ? C’est la question que s’est posée une étude du mouvement « Break Free From Plastic », initié par l’association « No Plastic in My Sea ». Résultat : Coca-Cola arrive au sommet du classement. Mais d’autres entreprises ne sont pas en reste.

Où il y a de la nourriture, il y a du plastique

Coca-Cola doit sa première place à la popularité de ses différents produits, omniprésents à travers le monde. Evidemment, il y a la boisson homonyme qui est bien connue, mais l’entreprise utilise aussi largement du plastique pour le Fanta ou le Sprite. Sur les deux autres marches du podium, on retrouve ensuite Pepsico (Pepsi, Doritos et Lay’s) et Nestlé (Nescafé, Kit Kat, Nestea). Ils sont suivis de près par Unilever, dont le nom parlera plus au public si on évoque son produit phare : les glaces Cornetto.