«C’est quoi cette image de ...?»: aux Pays-Bas, malaise lors d’une réunion virtuelle avec la reine Máxima (vidéo)

« On va avoir droit à une meilleure image ? Ou bien cette image de merde va rester ? »… « Kutbeeld » en néerlandais dans le texte, comme l’épingle Het Nieuwsblad. Ce commentaire d’une participante à la réunion virtuelle de « Fempower your grotwh » a provoqué une gêne considérable au sein de toute l’assemblée 2.0., à commencer par la reine Máxima qui n’a pas su quelle position adopter.

La reine des Pays-Bas s’est abstenue de tout commentaire et s’est contentée de montrer son incrédulité alors qu’elle était filmée par la caméra de son ordinateur. La remarque vulgaire d’une participante qui n’a pas été identifiée – une centaine de femmes entrepreneurs et du monde de la banque participaient à la réunion Zoom – et qui ne se savait peut-être pas entendue par Máxima a eu lieu juste après les présentations faites par la modératrice.

Ce dernier a repris la main, sans savoir où se mettre : « Je ne sais pas comment réagir. Je vais simplement continuer. Mes excuses Majesté ». Depuis lors, la scène épinglée par l’émission Blauw Blood fait le tour des médias hollandais et flamands, sans compter le buzz que les images suscitent sur la toile. Tollé royal !