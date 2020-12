Voir sans lunettes, une illusion d’optique

Depuis des décennies, les méthodes font florès, qui promettent de retrouver une vue parfaite sans lunettes et qui, surtout, à la faveur d’internet et des réseaux sociaux, connaissent un regrettable regain de popularité. À l’origine de cette approche « naturaliste », on trouve un ophtalmologiste new-yorkais, le Dr William Bates, qui au début du siècle dernier signait un livre intitulé « Guérir les défauts visuels par un traitement sans lunettes ». Il y affirmait que « la cause de tous les problèmes de réfraction est la mauvaise pensée » et assurait que...