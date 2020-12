«Le Meilleur Pâtissier»: éliminée en quart de finale, Siham fond en larmes après un gâteau raté (vidéo)

L’aventure de Siham dans « Le Meilleur Pâtissier » est désormais derrière elle. L’émission spéciale « Inde » n’a pas souri à la candidate qui a dû rendre son tablier. Et comme souvent, c’est l’épreuve de Mercotte qui a mis à mal les nerfs de la jeune femme. La recette compliquée pour réaliser une fleur de lotus ne s’est pas passée comme escomptée. Au moment de démouler son gâteau, Siham a constaté que son dessert n’avait pas du tout pris au frais.

Résultat, la fleur de lotus s’est complètement effondrée. Et Siham avec elle : « Non, mais c’est sûr que là, c’est une cata. Ohlala, c’est horrible ». Visiblement déçue par sa performance, la Française n’a pas réussi à contenir ses larmes. Elle a ensuite tenté de se ressaisir, comme l’épingle RTL : « Ce n’est qu’un gâteau. J’aimerais me faire plus confiance, mais bon… C’est un long chemin. C’est vraiment juste la honte de présenter une flaque. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais bon je vais me rebooster. Faut que j’arrête de pleurer pour un gâteau. N’importe quoi, franchement c’est minable ».

Après une mauvaise place à l’épreuve de Mercotte, les deux autres performances de Siham n’ont pas permis à la jeune femme de se replacer à une bonne position au classement. Résultat, Cyril Lignac et son acolyte ont décidé de récompenser Reine qui s’empare du tablier bleu pour la première fois de l’émission. Et d’éliminer Siham en quart de finale. Bonne perdante, celle-ci a déclaré : « Je pars avec l’esprit léger, parce que j’ai vécu une expérience de dingue. Je ne pensais pas aller aussi loin, donc je suis vraiment contente et fière de mon parcours ».