En Grande-Bretagne, cette publicité qui montre le père Noël malade du Covid-19 crée la polémique (vidéo)

La vidéo produite par NHS, une organisation qui recueille des fonds pour des associations de santé, crée donc la polémique. On y voit un homme à la longue barbe blanche sévèrement touché par le Covid-19 et transporté en urgence à l’hôpital. En détresse respiratoire, il est pris en charge par les équipes médicales ... peut être aisément identifié comme le père Noël. L’utilisation de ce personnage, importante figure pour les enfants, a provoqué la colère de plusieurs parents qui ont partagé leur ressenti sur les réseaux sociaux.

Nos confrères épinglent notamment ce message : « L’obsession du covid-19 devient de plus en plus affolante. Au Royaume-Uni, une publicité de Noël de la NHS montre des médecins se battant pour maintenir en vie le Père Noël. Considérant ne pas avoir suffisamment terrifié les adultes, ils veulent maintenant traumatiser les jeunes enfants avec cette maladie alarmiste ». Face à la controverse et à une publicité jugée « perturbante » et « insensible », l’association NHS a réagi :