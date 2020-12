«Des séquelles importantes»: Jean Todt donne des nouvelles de Michael Schumacher

Jean Todt et Michael Schumacher ont formé un duo historique sur la scène de la Formule 1. D’un côté l’ancien directeur de Ferrari, de l’autre le multiple champion du monde qui arborait fièrement la tunique rouge de l’écurie. Après l’accident de ski subi en décembre 2013 par l’Allemand, Jean Todt ne l’a pas lâché. Et si le clan Schumacher est resté très discret sur l’état de santé de Michael au fil des ans, l’actuel président de la Fédération internationale de l’automobile a livré quelques éléments dans un entretien accordé à Ouest-France.

S’il respecte la pudeur de la famille et se montre « très discret par rapport à ce sujet », il a néanmoins évoqué des « séquelles importantes » pour Michael Schumacher. Il s’est néanmoins montré rassurant, notant que le champion allemand, aujourd’hui âgé de 51 ans, « était soigné pour retrouver une vie normale ». Et on s’arrêtera là pour les confidences au sujet de Michael Schumacher, quitte à frustrer les fans qui aimeraient être un tant soit peu rassurés.