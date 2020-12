Les frères Goncourt, le prix et les hommes

Plus personne ne le sait mais derrière « le » Goncourt se font silencieusement oublier « les » Goncourt. Le souvenir de ces deux frères, Edmond et Jules, le premier né en 1822 et le second en 1830, s’est enseveli sous le prix qui porte leur nom. Ils furent pourtant des curiosités fameuses de leur temps.

En 1848, leur mère mourante, dernier pilier de cette famille fraîchement « aristocratisée », les abandonne l’un à l’autre. Ils ne se sépareront plus. Edmond est massif, brun et taiseux. Jules est blond, chétif et espiègle...