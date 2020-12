L’ombre maléfique de Harrison Ford

Seul James Bond a fait mieux en matière de longévité et probablement aussi de cinéphilie. Mais dans le domaine fantastique – qu’on appelait encore « science-fiction » au moment où sortait son futur « pilote » – « Star Wars » est bien la saga des superlatifs. Vous avez dit « pilote » ? Au sens premier du vocable, on pense tout naturellement au personnage de Han Solo, et peut-être encore à l’acteur qui l’incarne, Harrison Ford. Avec le – formidable – vétéran Alec Guinness, il partage la vraie tête d’affiche du film, et sort de l’ombre trois...