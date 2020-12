Après les continents, le cosmos!

Après avoir provoqué la dislocation des plaques tectoniques et déclenché la « dérive des continents », les gaffes de Scrat vont plonger à nouveau le petit monde de l’âge de glace dans une situation de catastrophe imminente. Toujours obsédé par le fait d’enterrer son gland, l’écureuil active sans le vouloir une… soucoupe volante figée dans la glace ! Coincé à bord, l’animal s’en prend carrément au Système solaire qui envoie un énorme astéroïde en direction de la Terre. Confrontés à des problèmes domestiques et familiaux d’ordres divers, Manny-le-Mammouth, Sid-le-Paresseux et...