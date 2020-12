Sur le tournage de «Mission Impossible 7», Tom Cruise pète les plombs après le non-respect des règles anti-coronavirus (vidéo)

« Si je revois ça, tu dégages ! », hurle l’acteur. Tom Cruise a repris aussi vite que possible le tournage de « Mission Impossible 7 » – qui se déroule pour le moment au Royaume-Uni – et n’entend pas tout stopper parce que certains membres de l’équipe ne respectent pas les sévères règles de distanciation sociale mises en place. Le film a déjà connu un retard certain, alors que la sortie de cet opus au synopsis gardé secret est prévue pour le 19 novembre 2022.

Résultat, l’acteur a dégoupillé quand il a constaté que deux personnes se tenaient derrière un ordinateur sans respecter la distanciation sociale de mise sur le plateau. The Sun a pu retrouver l’enregistrement audio du discours rageur de Tom Cruise et l’a diffusé ce mardi 15 décembre. On entend l’acteur dire ceci, comme l’épingle le Huffington Post : « On est la référence. Ils ont repris les tournages là-bas à Hollywood grâce à nous, parce qu’ils croient en ce que nous faisons. Je suis tous les soirs au téléphone avec tous les putains de studio, et ils regardent comment on travaille pour faire leurs films ».

Il continue de plus belle : « On crée des milliers d’emplois bande d’abrutis. Je ne veux plus jamais revoir ça, plus jamais ! Je suis désolé, mais j’en peux plus des excuses. Je vous l’ai déjà dit, donc ça se passe comme ça, si vous ne le faites pas, vous dégagez. On ne va pas arrêter de tourner ce putain de film ! Compris ? Vous comprenez votre responsabilité ? »