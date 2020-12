À la télé ce soir: «Pour l’honneur d’un fils» et «Titanic, au cœur de l’épave»

Le Titanic est l'épave la plus célèbre du monde. Pourtant, lorsqu'en 1912, l'immense paquebot sombre, personne ne sait où se trouve exactement l'épave. Grâce aux avancées technologiques, une équipe composée d'océanographes, de scientifiques et d'explorateurs dispose enfin des outils et engins nécessaires pour explorer les fonds marins. Au prix d'une recherche technologique et scientifique acharnée, une équipe franco-américaine parvient à localiser l'épave qui git à 3800 mètres de profondeur. Un système de vie unique en son genre s'y est développé.

« Moi, moche et méchant 2 », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

Même avec un œil dans le cas précis de certains Minions, on lorgne vers un certain 007 en personne. Toujours aussi drôle et savoureux, avec les voix françaises de Gad Elmaleh, Audrey Lamy et… Éric Cantona. Peuchère ? Tu parles. Près d’un milliard de dollars de recettes et cinq millions d’entrées rien qu’en France, au « norrre de la Provenssse ».

« Le retour du Jedi », à 23h05 sur TMC - Trois étoiles

Repéré par George Lucas à la suite d’un excellent film d’espionnage – « L’arme à l’œil » sorti deux ans plus tôt – le réalisateur gallois fut engagé à la surprise générale pour ce dernier opus de la trilogie initiale rebaptisée depuis « Épisode VI ». Pur produit de la BBC, il s’en tira avec tous les honneurs mais n’eut guère le temps de profiter de cette aura inattendue puisqu’il fut emporté par une attaque cérébrale à l’âge de 48 ans, en 1987. Au programme : bébêtes hideuses, remarquables effets spéciaux pour l’époque et rebondissement final digne d’une tragédie grecque.

« Killer Elite », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

Jason Statham, Clive Owen et Robert De Niro se partagent l’affiche de ce film d’action sans prétention, de facture très classique et efficacement tendu d’un bout à l’autre. Une vraie bonne série B capable de séduire sans réserve les inconditionnels du genre.

« Grand froid », à 21h00 sur La Trois - Deux étoiles

Il y a incontestablement du « Fargo » des frères Coen dans cette comédie forcément macabre dont les rebondissements se succèdent à une allure disons… réjouissante, et ce d’autant que Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont et notre Olivier Gourmet s’entendent comme larrons en foire pour faire vivre d’un bout à l’autre ce premier film très prometteur, coproduit par la RTBF, VOO, BE TV et même le Tax Shelter de notre gouvernement fédéral.

« Protège-moi », à 22h35 sur RTL-TVI - Deux étoiles

L’histoire vraie d’une jeune fille mère rejetée de partout : un vrai tire-larmes qui s’achève toutefois de façon positive. Inattendus seconds rôles pour Brendan Fraser et Rosario Dawson incarnant les parents de la pauvre Vanessa Hudgens, totalement méconnaissable !