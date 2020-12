Révélation de sept minutes inédites de «Star Wars: l’Empire contre-attaque»

Quatre décennies sont passées et l’intérêt du public est toujours là. Ce mardi, l’émission « Good Morning America » a réanimé la nostalgie des fans de Star Wars en dévoilant une vidéo totalement inédite du cinquième épisode de la série. Ce ne sont pas moins de sept minutes qui ont ainsi été révélées avec Mark Hamill, Carrie Fischer et les autres acteurs principaux.

Dark Vador vs. Luke

Cette nouvelle vidéo est constituée d’une série de prises de vues alternatives des scènes que le public connaît du film original. Elle montre aussi une partie du tournage, avec des commentaires sur ce qui s’y passe. On entend ainsi le réalisateur George Lucas dire que « Carrie était tellement drôle et amusait tout le monde », ajoutant que contrairement au premier épisode où tout était un peu « confus », il y avait vraiment une bonne ambiance pour « L’empire contre-attaque ». Celle qui incarne la princesse Leia « était capable de tenir tête à ses partenaires sans avoir l'air ridicule. C'était l'aspect le plus important de son personnage. Elle devait être la cheffe. Et elle était aussi plus petite que les autres, et elle a réussi à s'imposer à merveille ».

Dans la vidéo, on voit notamment les périples de l’équipe de tournage dans un paysage enneigé, parfois soumis à une véritable tempête. Sont également visibles des scènes de préparation de combat, d’autres qui se passent dans les vaisseaux, sans oublier le mythique affrontement entre Luke et Dark Vador.