Un père et son fils découvrent un Chokotoff spécial et obtiennent un cadeau: «La légende est donc vraie»

C’est le genre de surprise qui illumine une journée. Pourtant, Jurgen, un Flamand habitant Ranst, près d’Anvers, aurait bien pu passer à côté. Un jour, alors qu’il mange des Chokotoffs avec son fils Louis, 11 ans, il lui raconte une histoire qu’il avait entendue et qu’il considérait être une « légende ». Si une personne tombe sur cette friandise de Côte d’Or avec un emballage comportant des bandes dorées, il lui est possible de gagner quelque chose.

Plusieurs jours passent et un colis arrive chez eux. A l’intérieur, père et fils découvrent deux bons paquets de Chokotoffs et un certificat avec pour titre « Merci de maintenir la légende en vie ». « Merci de maintenir la légende en vie. Vous avez trouvé l’une de nos rares lignes d’or, félicitations. Vous trouverez ici quelques Chokotoffs à apprécier avec votre famille et amis », est-il écrit en-dessous, signé « L’équipe de Côte d’Or ». « Nous pensions que c’était une fable, mais la légende s’est avérée être vraie », conclut Jurgen.