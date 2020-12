Margaux, plus grande maestro de «N’oubliez pas les paroles», a sorti son premier single (vidéo)

Cela fera presque un an que Margaux a quitté « N’oubliez pas les paroles », mais le public du jeu de France 2 se souvient encore bien d’elle. Avec ses 59 victoires, la jeune Bretonne a battu tous les records de l’émission, et empoché 530.000 euros. De quoi réaliser quelques rêves.

Et c’est en effet ce que Margaux a fait. Après avoir acheté une maison à Saint-Malo, comme elle en rêvait, et offert une moto à son compagnon, la plus grande maestro de « N’oubliez pas les paroles » vient de sortir son tout premier titre, en duo avec une autre ancienne candidate du jeu, Coralie Bourit. Intitulée « Nos différences », cette chanson a été écrite par Coralie, et la musique composée par Margaux. Mais les deux jeunes femmes chantent ensemble, comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessous, diffusé par Coralie il y a quelques jours.

Actuellement, c’est Jennifer qui occupe la place de maestro de l’émission de Nagui. C’est en effet elle qui a détrôné Jérémy, jeune candidat qui avait intégré le top 5 des plus grands maestros du jeu. Jennifer, avec 33 victoires et déjà 157.000 euros de gain, est pour le moment la 22e plus grande maestro.