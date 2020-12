À la télé ce soir: «L’amour est dans le pré» et «Yéti et compagnie»

L'aventure des six célibataires touche bientôt à sa fin. Coup de coeur, coup de foudre, déceptions : jusqu'à présent, la quête de l'âme soeur leur a réservé quelques surprises. Les agriculteurs tenteront de consolider leur amour naissant lors d'un voyage qu'ils ne sont pas près d'oublier. Entre jeu de séductions et déclarations d'amours, l'ambiance va monter d'un cran.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le casse, à 13h30 sur France 3 - Quatre étoiles

d’Henri Verneuil (1971)

L’un des meilleurs polars français de l’âge d’or, tourné en Grèce avec un casting international incluant le regretté Omar Sharif, la blonde Dyan Cannon et le « Bébel national » d’alors. La fameuse poursuite automobile entre la Fiat 124 rouge du malfrat et l’Opel Rekord noire de l’enquêteur est naturellement l’œuvre de Rémy Julienne. Et la musique d’Ennio Morricone se reconnaît après trois notes. Quelle époque…

Gladiator, à 20h sur Club RTL - Quatre étoiles

de Ridley Scott (2000)

Le film qui a remis au goût du jour le péplum, genre qu’on croyait obsolète depuis « Ben-Hur », et surtout la preuve que l’auteur d’« Alien » a toujours été capable de surprendre la planète ciné par son sens inné du grand spectacle d’ambiance. Le duel final est un morceau d’anthologie.

Ben Hur, à 21h05 sur Arte - Quatre étoiles

de William Wyler (1959)

Revoilà justement le fabuleux péplum aux onze Oscars, record jamais dépassé, de surcroît à une époque où les catégories n’étaient du reste pas… légion ! Incontestable clou du film, la fameuse course de chars a été filmée par le second assistant du réalisateur alors tombé malade. Il s’appelait Sergio Leone…

The Wolfman, à 20h15 sur Plug RTL - Trois étoiles

de Joe Johnston (2010)

Le remarquable remake du classique d’épouvante de 1941 dont le vrai coup de génie ne fut pas tellement de convaincre la charismatique Emily Blunt et Anthony Hopkins, mais bien d’avoir été repêcher ce bon vieux Scott Stuber, le grand spécialiste du maquillage lycanthrope depuis le délirant « Loup-garou de Londres ».

Sans mobile apparent, à 21h05 sur C8 - Trois étoiles

de Philippe Labro (1972)

Le polar cinéphilique à souhait que voilà, avec sa fabuleuse bande musicale d’Ennio Morricone, son intrigue de « serial killer » à l’américaine en plein cœur de Nice, la divine apparition de Stéphane Audran dans un apparat à couper littéralement le souffle et l’assistance de Jean-Pierre Melville, qui vivait malheureusement ses derniers mois.

Santa & Cie, à 21h05 sur France 2 - Trois étoiles

d’Alain Chabat (2017)

Comme toujours avec l’auteur de « Mission Cléopâtre », l’originalité, l’humour et l’émotion filent le parfait équilibre.