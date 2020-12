Caroline Cellier, le charme incarné

Nous n’aurons plus droit à sa main fine délicatement posée sur son menton, à ses yeux d’automne, à ses cheveux qui ondulaient comme une petite touche de liberté. Caroline Cellier est partie d’un cancer à l’estomac. On ne l’avait plus vue au cinéma depuis 2010. Son fils Nicolas Poiret lui a immédiatement apporté une couronne de mots, un bouquet d’amour posté sur Instagram, ce faire-part électronique un peu trop commode : « Aujourd’hui, on se quitte pour quelques minutes mais tu as été et tu resteras éternellement ma force, mes fous rires, mes angoisses, ma dérision, mes coups...