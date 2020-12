Mort de Claude Brasseur: l’acteur français en dix films cultes (vidéos)

Claude Brasseur a touché plusieurs générations grâce à des films largement plébiscités par le grand public. Au fil des ans, il a participé de larges succès au box-office. L’acteur imposait sa sincérité et son inimitable voix. Né en juin 1936, ce monstre du cinéma est décédé ce mardi 22 décembre à l’âge de 84 ans. Il laisse derrière lui une filmographie longue de plus de soixante ans à l’écran : des pièces de théâtre, au moins 127 films et 7 séries télévisés.

Une œuvre au cinéma en dix films

Le comédien doublement césarisé a posé sa patte géniale sur plusieurs films qui sont restés. À l’occasion de sa mort, Soir mag épingle dix de ses plus belles réussites au grand écran.