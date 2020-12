Percuté par une moto en Thaïlande, la belle histoire de ce bébé éléphant sauvé par un massage cardiaque (vidéo)

C’est la belle histoire du jour. Le 19 décembre, un accident de la route implique une moto et un bébé éléphant sur les routes de Chanthaburi, en Thaïlande. L’animal est mal en point. Mais les secours sont rapidement dépêchés sur place. Comme on peut le voir en vidéo grâce au Huffington Post, les ambulanciers administrent un véritable massage cardiaque à l’éléphanteau – en Thaïlande, l’éléphant est sacré et « symbolise le pouvoir royal », comme le relatent nos confrères.

Au bout d’un gros effort, ils parviennent à récupérer le jeune éléphant âgé d’un mois qui se relève difficilement. Déplacé le temps de ce sauvetage in extremis, il sera ramené ensuite sur les lieux de l’accident pour retrouver sa mère. Le motard, lui, n’a pas été blessé dans l’accident de la route.