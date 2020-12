«The Voice», avec le virus et… sans public

Neuvième saison pour « The Voice », émission phare de la RTBF. Une année 100 % belge avec quatre coaches issus de notre plat pays : Typh Barrow, qui retrouve pour la deuxième fois son fauteuil rouge, BJ Scott, de retour après un break de deux ans, et deux petits nouveaux : Loïc Nottet, ex-talent finaliste de la saison 3, en 2014 (une première historique pour l’émission belge), et Henri PFR, DJ, musicien et producteur bruxellois. Un banc noir, jaune, rouge éminemment sympathique, bienveillant, bon enfant et à l’humour qui fait mouche. Et par ailleurs plutôt bienvenu...