À la télé ce soir: «Les 12 Coups de Noël» et «Le grand bêtisier de Noël»

Jean-Luc Reichmann propose de fêter Noël lors d'une soirée mêlant bonne humeur, fête, surprises et cadeaux. Avec deux invités de marque et quelques maîtres de l'émission de midi, il orchestre une partie au profit des Restos du coeur, qui se verront remettre un chèque au montant exceptionnel.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les aventures de Tintin : le secret de la Licorne », à 14h00 sur France 2 - Trois étoiles

En mixant à la manière d’un vrai virtuose les scripts du « Secret de la Licorne », de sa suite « Le trésor de Rackham le Rouge » et du « Crabe aux pinces d’or », ce grand magicien du septième art que reste le père d’Indiana Jones rend un hommage magistral au génie de Hergé. Comme l’histoire a presque complètement changé, même les tintinophiles les plus pointus y trouveront leur compte en matière d’originalité. Que c’est bien fait.

« L’homme orchestre », à 19h55 sur Club RTL - Trois étoiles

Louis de Funès en patron infernal d’une troupe de danse, il fallait y penser. Et pourtant, l’acteur comique le plus populaire de l’histoire du cinéma français en avait fait, du music-hall, à l’époque où il n’était pas une star. Et ça se sent tout au long de ce film speedé par une formidable partition de François de Roubaix. À redécouvrir !

« Paddington », à 22h30 sur RTL-TVI - Trois étoiles

Un vrai bijou d’émotion, d’humour, d’aventure et même de suspense. Dans un univers graphique aussi proche des « 101 dalmatiens » de Disney que du « Hugo Cabret » de Scorsese, l’ouvrage utilise au mieux les derniers procédés en matière d’images de synthèse mixées avec les prises de vue réelles. Sans véritable star à l’affiche en dehors d’une Nicole Kidman jouant de façon jubilatoire la Cruella de service, cette production indépendante bénéficie aussi d’un excellent doublage en français, grâce à Guillaume Gallienne.

« La cuisine au beurre », à 22h10 sur La Une - Deux étoiles

Grand admirateur de Fernandel, Bourvil rêvait de pouvoir enfin tourner un film avec lui. Il fut extrêmement déçu, car son partenaire le prit de haut, exigeant plusieurs modifications de texte en cours de tournage. Ce fut donc l’unique confrontation entre ces deux stars, et une bonne petite comédie, sans plus.

« Le goût de la vie », à 20h15 sur La Une - Une étoile

Le face-à-face entre Catherine Zeta-Jones et Aaron Eckhart est subtilement arbitré par la jeune Abigail Breslin. Avant le « happy end » trop attendu, il y a quelques très bonnes scènes !