Le chien d’Emmanuel Macron mis en scène pour lutter contre les abandons d’animaux (vidéo)

« Bonjour ! Je suis Nemo. Mon histoire commence par un abandon. Mais depuis août 2017, j’ai une famille ». C’est de cette façon que le chien d’Emmanuel Macron « s’adresse » au public via Instagram. Recueilli à l’Elysée juste après son arrivée à la présidence, il avait été adopté dans un refuge SPA des Yvelines. Mais si Nemo a fait une apparition sur les réseaux sociaux, ce n’est pas seulement pour attendrir les yeux des internautes. En sous-titres, on découvre que le gouvernement français prépare une loi qui l’aurait concerné au premier chef.

« Votre animal de compagnie compte sur vous, j’en sais quelque chose »

« Comme je l'ai été, 100 000 animaux sont abandonnés chaque année », poursuit d’abord Nemi. « Alors à Noël, adoptez-les. Mais adoptez en conscience », dit-il avant de décrire un plan d’action, avec notamment 20 millions d'euros pour aider les refuges et les associations. « Un certificat de sensibilisation va être créé. Les ventes d'animaux sur Internet seront mieux encadrées. Les personnes les plus démunies auront un accès facilité aux soins vétérinaires. La maltraitance animale sera plus fortement sanctionnée », énumère le chien qui termine sur une note « personnelle » : « Votre animal de compagnie fait partie de votre famille, il vous aime plus que tout. Il compte sur vous. J’en sais quelque chose ».

Cette proposition de loi devrait être discutée en janvier au Parlement français. Il sera aussi question d’un certificat de sensibilisation pour toute acquisition d’un animal.