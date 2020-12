«C’est assez compliqué à gérer»: le pêcheur de coquilles Saint-Jacques qui affole la toile réagit au buzz (vidéo)

Depuis plusieurs jours, Tomy Journaux enflamme les réseaux sociaux. On ne compte plus les remarques d’internautes - de plus ou moins bon goût - qui vantent le physique avantageux de ce pêcheur de coquilles Saint-Jacques apparu dans un reportage de France 2 ce 19 décembre. Dans « 13h15 le samedi », on suivait les aventures du jeune homme du côté de Saint-Malo. CNews a retrouvé la trace de celui qui est devenu une star du web.

