Aux États-Unis, une entreprise fait croire à ses employés qu’ils vont recevoir une prime de Noël

Une société américaine a reconnu jeudi qu’elle aurait pu mieux faire après avoir piégé ses employés par mail, leur faisant miroiter un bonus de Noël en pleine crise économique, alors qu’il s’agissait en réalité d’un test de sécurité informatique.

« Nous avons appris que certains employés ont été bouleversés par notre tentative d’hameçonnage et l’ont jugée cruelle, et pour cela nous nous sommes excusés », a affirmé à l’AFP un porte-parole de GoDaddy, la plus grosse entreprise de gestion de noms de domaine sur Internet au monde.