Pour Noël, Harry et Meghan dévoilent une carte de vœux avec leur fils Archie

Le prince Harry et Meghan Markle ont réservé une surprise à leurs fans pour cette fin d’année 2020. En guise de traditionnelle carte de vœux, le couple a opté pour une illustration qui se base sur une photo prise à leur domicile. Ce mercredi 23 décembre, le duc et la duchesse de Sussex ont donc dévoilé cette carte où l’on voit le petit Archie, un an et demi au compteur, assis sur les genoux de son père et regardant sa mère tout sourire.

La famille se tient devant une cabane dans un jardin et est entourée de deux chiens. « En vous souhaitant un très joyeux Noël et une bonne année », lit-on sur la carte qui a été partagée par Mayhew, comme l’épingle BFMTV. Cette association anglaise qui vient en aide aux animaux a pour marraine Meghan Markle : « Nous sommes ravis de recevoir de merveilleux vœux de Noël de la part de notre marraine, la duchesse de Sussex, qui a également fait un don afin d’aider les chiens, les chats et notre communauté ».

Cela faisait un moment que le public n’avait plus vu le petit Archie : la dernière fois, c’était le 6 mai dernier à l’occasion de son premier anniversaire. Et encore, les fans du couple n’ont droit ici qu’à une illustration réalisée sur la base d’une photo. Ce cliché n’a pas été diffusé. Tout ce que l’on sait, c’est ce que le porte-parole de la famille a dévoilé à Page Six : « Il s’agit d’une photo de la famille prise chez eux plus tôt ce mois-ci par la mère de la duchesse ».