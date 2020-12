Carnet rose: Julie Taton a accouché de son deuxième enfant (photo)

« Joyeux Noël les amis. Nous, on a reçu le plus beau des cadeaux hier matin », a-t-elle déclaré sur Instagram. L’animatrice de NRJ a accouché d’un petit garçon, et le couple ne s’attendait pas à le voir naître de sitôt. Et pour cause, le petit bonhomme a débarqué avec cinq semaines d’avance, comme l’explique l’ancienne Miss Belgique : « Un peu pressé le petit warrior. Cinq semaines en avance, mais tout va bien. Des bisous de néonatalogie où on va rester encore quelques jours ».

Julie Taton, qui avait annoncé sa grossesse en septembre dernier lors de sa rentrée sur NRJ pour la matinale, n’a pas fait de mystère sur le nom qu’Harold et elle ont donné à leur bébé : il s’agit d’un petit Tahoe. Un prénom très original dont la signification n’a pas encore été évoquée par l’animatrice. Ce qui est sûr, c’est que Tahoe est donc le deuxième enfant de Julie Taton qui avait déjà un petit garçon de quatre ans, Côme.