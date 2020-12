L’un des producteurs de la nouvelle série des créateurs de «Game of Thrones» pourrait avoir été assassiné

C’est une nouvelle étonnante que révèle BFMTV. Lin Qi, le président de lasociété Yoozoo avec qui les créateurs de « Game of Thrones » David Benioff et Daniel Weiss s’étaient associés pour adapter le best-seller chinois « Remembrance of Earth’s Past », pourrait avoir été victime d’une tentative d’assassinat. Hospitalisé depuis le 16 décembre dernier, le producteur et homme d’affaires est décédé le 25 décembre d’une possible tentative d’empoisonnement.

Selon Variety, certains médias locaux démentiraient la rumeur selon laquelle le fondateur de Yoozoo de 39 ans aurait été empoisonné par un collègue.

Première série depuis Game of Thrones

Le best-seller chinois « Remembrance of Earth’s Past » paru en 2008 et traduit en anglais en 2014 a remporté le prix Hugo du meilleur roman aux Etats-Unis (2015) avant d’être traduit, en français cette fois, en 2016.