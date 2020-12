Bernard Tapie donne des nouvelles inquiétantes: «Je suis au plus mauvais point que j’ai connu depuis 3 ans» (vidéo)

C’est pour les besoins du « Portrait de la semaine » de l’émission diffusée sur TF1 « Sept à Huit » que Bernard Tapie a récemment donné de ses nouvelles. Et celles-ci ne sont pas bonnes. L’ancien patron de l’Olympique de Marseille a affirmé avec difficulté, tant sa voix est éraillée, ne pas du tout être en bonne santé. « C’est une longue maladie pour moi, puisque ça fait 3 ans, et je suis au plus mauvais point que j’ai connu depuis 3 ans. » Alors que ses tumeurs avaient « baissé de 70 % » entre janvier et juin dernier grâce à un traitement expérimental, l’homme d’affaires de 77 ans révèle aujourd’hui que ses tumeurs ne cessent de grandir. « Je ne me suis pas senti bien du tout au début de l’été. On a fait un scanner et 20 % de mes anciennes tumeurs avaient doublé. » La décision d’arrêter le traitement expérimental et d’en commencer un autre est alors prise sur conseil du centre régional de lutte contre le cancer Gustave Roussy mais aussi avec l’accord du professeur Spano, de la Pitié-Salpêtrière. Malheureusement, le cancer ne recule pas. « J’ai fait le scanner hier… les tumeurs ont encore doublé de volume. »

D’après les informations que rapporte Purepeople, le corps médical a conscience que Bernard Tapie est « dans une phase compliquée » mais l’encourage à ne pas baisser les bras.

Le procès repoussé

Bernard Tapie n’avait plus donné de ses nouvelles depuis le mois d’octobre, période pendant laquelle son procès en appel pour « escroquerie » avait été repoussé par la cour d’appel de Paris en raison de sa mauvaise santé.