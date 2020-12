Japon: le film d’animation «Demon Slayer» détrône «Le Voyage de Chihiro» au box-office (vidéo)

Basé sur un manga éponyme, « Demon Slayer » a désormais généré 32,5 milliards de yens (257 millions d’euros) de recettes en salles depuis sa sortie au Japon en octobre, attirant plus de 24 millions de spectateurs. « Le Voyage de Chihiro » de Hayao Miyazaki avait lui atteint 31,7 milliards de yens de recettes en salles au Japon.

« Demon Slayer », réalisé par le studio Aniplex du géant nippon Sony, raconte l’histoire de Tanjiro, un adolescent vivant au Japon à l’ère Taisho (1912-1926), qui devient chasseur de démons après le massacre de sa famille par ces créatures assoiffées de sang humain. L’œuvre combine le parcours initiatique du héros, un thème récurrent des mangas pour adolescents, avec des valeurs positives comme l’amour fraternel, l’amitié et la lutte du bien contre le mal, qui ont réchauffé le cœur des spectateurs japonais en pleine pandémie.

« Demon Slayer » est aussi déjà diffusé ailleurs en Asie et sa sortie est prévue en 2021 aux États-Unis et en Europe. Selon l’institut de recherche Dai-ichi Life, la franchise aurait déjà généré 270 milliards de yens (2,1 milliards d’euros) en prenant en compte entrées en salles, ventes de mangas et nombreux produits dérivés.

AFP