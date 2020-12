Une Notre-Dame virtuelle sert de scène de concert à Jean-Michel Jarre pour le Nouvel An (vidéo)

Aujourd’hui, le monde dit adieu à 2020, année pour le moins éprouvante. Et pour marquer le coup, la mairie de Paris n’a pas prévu de faire un grand feu d’artifice mais un show numérique d’un nouveau genre. A 23h25 commencera en ligne, à la télé et à la radio un concert de Jean-Michel Jarre dans une cathédrale Notre-Dame entièrement numérisée et en direct. L’expérience immersive, appelée « Welcome to the other side », promet du grand spectacle pour passer à 2021.

« Une invitation au monde entier »

Concrètement, jusque 00h15, le chanteur sera présent dans un studio à Paris et grâce aux capteurs placés sur son corps, son avatar apparaîtra dans une Notre-Dame restaurée et virtuelle. Rien ne se passera donc sur place, en accord avec les règles sanitaires et le couvre-feu, mais le monde entier pourra profiter du concert. Pour pousser l’expérience encore plus loin, les concepteurs de l’événement ont tout prévu. « Les gens qui ont des lunettes virtuelles, plusieurs dizaines de millions dans le monde en ont déjà, auront aussi la possibilité de partager le concert en direct de cette manière-là », explique Jean-Michel Jarre à RFI.