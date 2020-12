Quand le couvre-feu du Nouvel-An fait des heureux: «Pas la peine d’inventer une raison bidon pour refuser une invitation»

Pour une fois, on ne fera pas beaucoup de bises lors du passage à l’année suivante. Seuls ceux de la bulle sociale seront là et c’est tout ! Une fête allégée qui n’est pas du goût de tout le monde vu les nombreuses personnes râlant sur les mesures sanitaires en vigueur. Cela dit, il ne faudrait pas généraliser : certains sont très contents de cet état de fait et osent même le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Une tisane ou une série, tranquille chez soi

C’est ce qu’a pu par exemple constater 20 Minutes qui a compilé plusieurs réactions qui allaient en ce sens. Une personne se réjouit par exemple de pouvoir se limiter à « une bonne tisane et au lit ». « Pas la peine d’inventer une raison bidon pour refuser une invitation », ajoute-elle. De la même façon, certains sont très reconnaissants vis-à-vis du couvre-feu qui leur permet d’échapper à « une mauvaise soirée à laquelle on se sent obligé de participer ».