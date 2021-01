Un massage de serpents: la proposition insolite d’un spa égyptien (vidéo)

Pour garder la forme, ce ne sont pas les idées originales qui manquent. En ce sens, un spa égyptien basé au Caire, et plus spécifiquement dans le quartier de Nasr City, vient d’en donner à nouveau la preuve. Bienvenue chez Safwat Sudqi, un masseur pour le moins particulier. Ses clients ont en effet droit à une technique de massage insolite puisque Safwat Sudqi utilise principalement… des serpents. De quoi faire fuir tous les ophiophobes (ceux qui ont peur des serpents) !

Et on se détend !

A priori, utiliser des serpents pour une opération de relaxation semble quelque peu paradoxal. Mais Safwat Sudqi tient à préciser que si certains spécimens égyptiens sont venimeux, de nombreux autres sont tout à fait inoffensifs, et c’est ceux-là qu’il utilise. Dans le cadre de ses services, il en prend donc de toutes les tailles et grosseurs, tantôt en les laissant ramper tranquillement sur le corps du client, tantôt en utilisant un des plus gros serpents pour tapoter sur le dos.

Grâce à ces reptiles et à l’utilisation d’huiles, le masseur assure pouvoir soulager les muscles efficacement. De plus, cette technique provoquerait une augmentation de la dopamine, qui est surnommée l’hormone du plaisir. On pourrait se demander comment les ophiophobes pourraient y trouver un quelconque sentiment de bien-être, mais là aussi Safwat Sudqi veut rassurer en disant que sa technique permettrait justement de se relaxer. Une thèse approuvée par un client interviewé par CNN qui déclare que sa séance de massage a réduit son anxiété et amélioré sa confiance en soi.