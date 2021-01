À vos plumes: nos lecteurs racontent «Le cœur de Catherine»

Vous avez été plus de 300 à participer à notre concours et nous vous en remercions. Nous ne pouvons malheureusement pas publier tous les textes qui, à nos yeux, le mériteraient parce que trop nombreux. Nous avons été obligés d’effectuer un choix dont nous allons vous faire part régulièrement au fil des semaines.

Catherine n’avait que 16 ans et n’était pas encore devenue reine de France. Parente fortunée des Médicis, blonde et délicieuse, elle habitait un joli palais fleuri à Florence. Elle était amoureuse du comte Mercurio, de Sienne. Brun et altier, avec de beaux yeux d’écureuil, il régnait sur Sienne. Ils s’aimèrent donc d’amour passion et quand elle fut amenée (« forcée » plutôt) à épouser le futur Henri II de France, elle dut laisser son fiancé éploré à Sienne.

– Je t’attendrai, dit Mercurio ! Dix ans, vingt ans, un siècle, devant la...