Harry et Meghan dévoilent leurs vœux dans une «lettre à 2021» accompagnée de photos d’eux quand ils étaient enfants

Sur le site de leur fondation, « Archewell », le duc et la duchesse de Sussex ont publié un texte. On les voit aussi enfants aux côtés de Lady Di ou Doria Ragland, les mères respectives.

Alors que 2021 se présente à eux, Meghan Markle et le prince Harry nourrissent de l’espoir. Ce jeudi 31 décembre, le couple a publié un texte de vœux sur la page d’accueil du site de leur fondation à but non-lucratif, « Archewell ». Ce message, accompagné de photos d’eux lorsqu’ils étaient enfants, se veut résolument positif : « Je suis le fils de ma mère. Et je suis la mère de notre fils. Ensemble, nous vous présentons Archewell. Nous croyons au meilleur de l’humanité. Parce que nous avons vu le meilleur de l’humanité. Nous avons fait l’expérience de la compassion et de la gentillesse de nos mères et des étrangers. Face à la peur, aux difficultés et à la douleur, il peut être facile de perdre tout cela de vue. Ensemble, nous pouvons choisir de mettre la compassion en action ».

Le couple, en retrait de la famille royale britannique depuis plusieurs mois, multiplie les projets et les interventions. avec Archewell, ils se sont récemment engagés dans une première activité caritative qui doit servir à construire des cantines d’urgence pour aider les plus démunis en cas de catastrophe. Quatre centres de secours vont être créés en partenariat avec le chef José Andrès et son association World Central Kitchen, comme le rappelle BFMTV.