Âgé de 7 ans, ce petit garçon venu d’Ouganda et fan d’Elon Musk sait déjà piloter un avion (vidéo)

« Plus tard, j’aimerais être pilote et astronaute », lâche Graham. Et le doute n’est pas permis quand on apprend à connaître celui qui est déjà surnommé « Capitaine Shema ». Ce jeune garçon âgé de sept ans seulement vient d’Ouganda et possède des connaissances en aéronautique qui ont de quoi nous rendre tous jaloux. Ce féru de maths et de sciences a déjà volé trois fois en tant que stagiaire à bord d’un Cessna 172, ce petit avion de tourisme de quatre places, comme le précise le Huffington Post qui raconte son histoire.

La précocité du jeune prodige lui a permis d’être invité à des réunions par l’ambassadeur d’Allemagne et le ministre des Transports de l’Ouganda. Et Graham Shema a un modèle : Elon Musk. Le patron de SpaceX qui souhaite rendre un jour possible le voyage sur Mars et qui multiplie les initiatives pour conquérir le ciel et bien au-delà : « J’aime Elon Musk, parce que je veux apprendre avec lui sur l’espace, aller avec lui dans l’espace ».

Le petit génie Ougandais rêve de serrer la main de son idole et d’aller sur la Lune. Cette passion est née alors qu’il n’a que trois ans, quand un hélicopète de la police qui volait trop bas a explosé sur le toit de la maison de sa grand-mère, non loin de la capitale ougandaise Kampala. Graham était présent quand c’est arrivé et ça a forgé son avenir. Depuis, il a suivi des cours théoriques sur l’aviation et a même pu prendre de vrais cours de pilotage. Et il se souvient de ce premier vol : « Je me sentais comme un oiseau qui volait ».