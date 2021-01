Justin Bieber aimerait devenir... pasteur

Imaginer Justin Bieber officiant en tant que pasteur vous paraît insolite ? Pourtant, selon le magazine « OK ! », le chanteur suivrait actuellement une formation pour le devenir. Très croyant depuis son enfance, le jeune homme aurait l’intention de remplacer l’ancien pasteur chrétien évangélique de la Hillsong Church de New York, Carl Lentz. Au mois de novembre dernier, celui-ci avait été licencié pour cause d’adultère. Justin Bieber connaît l’homme d’église depuis sa naissance puisque c’est lui qui l’a baptisé. Il est également venu en aide à plusieurs reprises à la star, rapporte 20 Minutes.

Le chanteur aimerait ainsi reprendre le poste vacant de Carl Lentz pour « remettre de l’ordre » au sein de l’église de New York et remercier cet homme de l’avoir aidé quand il en avait besoin. « Justin ne s’est jamais senti aussi heureux et en pleine santé. Il dit qu’il le doit à cette église », a dévoilé une source anonyme, avant d’ajouter pour rassurer les fans : « Justin n’a pas prévu d’abandonner la musique, mais il ressent cela comme un grand appel pour lui. Il veut devenir un pasteur à part entière en 2021. »