Marie-Sophie Lacarrau donne ses premiers mots pour le JT de 13 heures de TF1 (vidéo)

« Bonjour, et très heureuse de vous accompagner à partir d’aujourd’hui, pour vous informer tous les jours de la semaine ! », lance Marie-Sophie Lacarrau pour son premier JT de 13 heures sur TF1 avant de continuer : « D’ailleurs, tout de suite, et au nom de toute l’équipe de la rédaction, je vous souhaite une très belle année ! ». La nouvelle présentatrice, confiante, déroule le programme avec tout d’abord la météo et un rapport sur les chutes de neige en France.

La passation semble s’être bien déroulée pour celle dont l’arrivée était annoncée depuis quelques mois déjà. C’est que Marie-Sophie Lacarrau a été préparée à remplacer Jean-Pierre Pernaut. L’objectif pour ce journal reste le même que pour les précédents : tourné vers les régions et le quotidien des Français. Alors pendant plusieurs semaines, la journaliste qui ne veut pas « dynamiter le journal » a sillonné les routes de France pour rencontrer les correspondants de TF1. Sous les conseils et les encouragements de Jean-Pierre Pernaut et Anne-Claire Coudray, Marie-Sophie Lacarrau n’hésite pas à faire part de ses souhaits : « J’espère bien tisser au plus vite, avec vous, ces mêmes liens de complicité et de confiance, que vous avez pu faire grandir avec Jean-Pierre Pernaut, pendant 33 ans ! ». Elle n’hésite pas à faire référence à son prédécesseurs et ne compte pas perdre ses téléspectateurs.

