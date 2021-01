Nos lecteurs racontent: mes vingt ans, par Françoise Delvaux

Vous avez été plus de 300 à participer à notre concours et nous vous en remercions. Nous ne pouvons malheureusement pas publier tous les textes qui, à nos yeux, le mériteraient parce que trop nombreux. Nous avons été obligés d’effectuer un choix dont nous allons vous faire part régulièrement au fil des semaines.

Quelle belle période de vie… À choix multiples mais avec une idée bien précise ! Découvrir le monde. Faut-il encore avoir l’opportunité de la rencontre idéalement correcte. Ce fut chose faite, presque comme une évidence. Revenons un peu en arrière pour préciser l’objectif à atteindre. Mes études de puéricultrice acquises, le contact auprès des plus petits m’émerveillait. Quoi de plus beau d’observer leurs comportements de vie. D’Hommes en devenir ! Du plus profond de mon être me venaient plein d’idées créatrices et novatrices. Mais en étant la puînée de quatre, mon père aurait...