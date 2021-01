Omar Sy divise en parlant des violences policières à «Quotidien»: «Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la justice?» (vidéo)

Ce lundi, Yann Barthès avait l’honneur de recevoir sur son plateau de « Quotidien » un invité de marque : Omar Sy. Le but principal de sa venue était la sortie cette semaine de la série « Lupin » sur Netflix. Mais finalement, c’est un tout autre sujet qui a fait le plus parler. A un moment, le présentateur lui demande de rebondir sur une interview que l’acteur avait accordée au « Nouvel Observateur » sur les violences policières. S’ensuit une séquence mêlant à la fois émotion et indignation. « Il y a des choses qui me bouleversent » Le sujet des violences policières est d’autant plus brûlant qu’hier avait lieu les commémorations à la mémoire de Cédric Chouviat, un homme tué lors d’un contrôle routier il y a un an. Sur les quatre policiers impliqués, trois ont été mis en examen pour homicide involontaire et un a eu le statut de témoin assisté. Mais la tension est toujours palpable, surtout que le souvenir des manifestations contre les violences policières de juin dernier est encore dans tous les esprits.

C’est à ces deux événements qu’Omar Sy fait ici référence sur TMC. « Quand j'ai vu ce qu'il s'est passé cet été, c'était très particulier. Et là, on vient de voir cette jeune fille… Ça me fait des trucs de la voir qui reprend les mots de son père. Je suis désolé, je ne suis pas insensible à ça. Je suis un bonhomme comme les autres. Il y a des choses qui me bouleversent, je suis un père, ça me bouleverse de voir une fille qui met ses études de côté parce qu'il faut qu'elle défende son père, parce qu'elle demande la justice », dit-il.

Ensuite, il questionne directement la persistance de la question des violences policières. « Je pose la question : 'Pourquoi on n'a pas la justice ? Pourquoi on ne peut pas discuter ? Pourquoi il se passe ça ? Pourquoi de l'autre côté tu as des mecs qui tabassent des flics ? Pourquoi ?' Y a bien un problème, on le sait. Maintenant, est-ce qu'on fait quelque chose ou chacun dit 'c’est la faute des uns, des autres' ? C'est la faute de tout le monde. À partir du moment où il se passe ça, on est tous un peu responsables. Moi je dis juste : 'Qu'est-ce qu'on fait les gars ?' Je me pose juste la question, après, évidemment, je n'ai pas la réponse », ajoute-t-il.