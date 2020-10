Beyoncé, Rihanna et d’autres personnalités dénoncent les violences policières au Nigéria

Sans faire attention, on pourrait croire à un hashtag qui appellerait à lutter contre le Covid-19, aussi appelé SARS-CoV-2. Or pas du tout ! Extrêmement populaire ces derniers jours, #EndSARS est destiné à manifester contre une unité de police nigériane particulièrement violente du même nom, la « Special Anti-Robbery Squad » (SARS). Originellement conçue pour faire la chasse aux voleurs, elle rime désormais avec « banditisme » selon les dires de son propre créateur, Fulani Kwajafa, à la BBC, qui constate les actes de tortures voire de meurtres commis dans l’impunité totale. Alors que les manifestations contre le SARS sont particulièrement fortes ces derniers jours, plusieurs personnalités ont montré leur soutien aux jeunes qui dénoncent l’unité de police.

Sur Twitter, c’est Rihanna qui a fait de même. « Je ne peux supporter de voir cette torture et cette brutalité qui continuent d’affecter les nations à travers le monde », s’émeut-elle. « C’est une telle trahison envers les citoyens. Les personnes qui sont présentes pour nous protéger sont celles dont nous avons le plus peur, peur qu’ils soient nos meurtriers ». La rappeuse Nicki Minaj a elle aussi tenu à réagir : « Je prie et me range du côté des braves jeunes gens au Nigeria qui affrontent cette violence insensée. On vous entend. #EndSARS ».