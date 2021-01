Être chocolat

Bien que la période des fêtes s’y prête particulièrement, et au risque de décevoir les plus gourmands d’entre nous, non, l’expression « être chocolat » n’a pas de lien avec de quelconques douceurs à base de cacao. En argot, « chocolat » s’utilise en réalité comme un adjectif et signifie « dupé », « trompé ». Pourquoi ? Eh bien, les avis divergent. La première explication, certes loufoque, nous vient du milieu de la boxe où, jadis, lorsqu’un joueur...