Avec la fin du JT de fin de soirée, Tipik reformate «Vews»

C’est depuis 2017 une façon innovante de traiter l’actualité sur le service public en Belgique. Mais désormais, c’est du passé ! « Vews » ne sera plus diffusé lors des fins de soirée. Maintenant, l’émission est déplacée à 19h50, toujours sur Tipik. Un changement banal en apparence mais qui en dit long sur la manière dont la RTBF aborde l’information dans le contexte actuel.

Un poids pour Tipik ?

Depuis des mois, La Deux, devenue Tipik depuis, a subi une reconfiguration de ses émissions d’actualité. En novembre 2019, « Vews » n’était déjà plus incarné par Laurent Henrard et Eric Boever. Seulement des images. Puis lors de la première vague de coronavirus, l’émission a tout simplement disparu, temporairement. Maintenant, les téléspectateurs peuvent à nouveau en profiter, mais plus tôt.

Selon Télépro, « Vews » est en réalité plutôt un programme « dont Tipik aimerait se débarrasser, mais le 3e Journal télévisé est une obligation pour la RTBF ». L’image de l’émission a beau être en concordance avec le public cible de Tipik, à savoir celui plus jeune, la sauce a manifestement difficile à prendre. En tout cas, désormais, si les téléspectateurs belges francophones veulent se renseigner tard dans la soirée, ce n’est plus le service public qui leur apportera une réponse mais une privée : la chaîne d’info en continu LN24. C’est peut-être le grand gagnant de cette décision de la RTBF.