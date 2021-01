À la télé ce soir: «Escobar, l’héritage maudit» ou «L’ascension»

« Escobar, l’héritage maudit », 21h05 sur RMC

Baron de la drogue, à la tête du cartel de Medellín, organisation criminelle créée dans les années 1970 et principale pourvoyeuse de drogue du continent américain, Pablo Escobar a régné en maître sur le trafic de cocaïne. Il a vécu dans l’opulence, semant la terreur jusque dans les années 1990 où il s’est rendu aux autorités pour mieux s’évader un an plus tard.