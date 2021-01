Miss France: Iris Mittenaere revient sur cette pratique «choquante»

Pour être Miss France, certains critères rentrent en compte dont être une femme qui mesure au minimum 1,70m, mais ce ne sont pas les seuls. Iris Mittenaere qui a su remporter deux grands concours de beauté est revenu sur des événements qui l’ont choqué. Dans le milieu de la beauté, de la mode et du mannequinat, les « on dit » sont nombreux et l’ex Miss en a fait part. Bien que Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France se serait engagée auprès des candidates à ne pas les peser, le poids représenterait tout de même un point important dans la compétition. Iris Mittenaere raconte que les candidates étaient soumises à un régime très strict.

Elle explique que pour ne pas que les filles prennent du poids avant la grande soirée de l’élection, les candidates étaient rationnées. « En fait, il se disait qu’il ne fallait pas trop que les Miss prennent de poids avant l’élection donc on va leur donner des trucs un peu light… Mais le problème c’est que c’était trop light ! ». Elle poursuit en expliquant : « Je mettais le pain dans mes sacs pour le manger le soir dans ma chambre. C’était assez horrible ». Sous son impulsion, les choses auraient « changé ». « J’en ai parlé juste après. Et je leur ai dit que franchement ce n’était pas possible et ils ont changé depuis. Et les filles ne sont plus rationnées… » raconte-t-elle. En espérant que cette pratique soit bien abolie, elle est l’occasion de rappeler qu’une Miss ne doit pas se juger qu’à son physique mais bien à sa volonté de changer les choses.