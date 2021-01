Le mannequin Stella Tennant est décédé à l’âge de 50 ans

« C’était une belle âme, aimée par sa famille proche et ses bons amis, une femme sensible et talentueuse dont la créativité, l’intelligence et l’humour ont touché des tas de gens » raconte le communiqué de la famille. La silhouette incontournable des années 1990, égérie Chanel a défilé pour de grands couturiers comme Jean-Paul Gaultier, Alexander McQueen ou Versace. Elle avait fait les couvertures des plus grandes revues de mode comme Vogue. Deux semaines après sa disparition, la famille décide de communiquer sur les raisons de son décès et pour sensibiliser le public sur ce sujet « souvent mal compris », raconte une source au Daily Telegraph. « Stella était malade depuis un certain temps. c’est à notre grande tristesse et désespoir qu’elle s’est sentie incapable de continuer, malgré l’amour de ses proches », fait savoir le communiqué. Issue d’une famille aristocratique, elle s’était mariée en 1999 avec le photographe français, David Lasnet.