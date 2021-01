À la télé ce soir: «Ninja Warrior» et «La fête de la chanson française»

Ninja Warrior, incarné par le trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, revient pour une cinquième édition avec un parcours de qualification totalement inédit, le plus difficile jamais réalisé avec l'apparition de la "Tour d'Acier". Innovation majeure pour cette saison : l'apparition du chronomètre dès les qualifications.

Les plus grands artistes de la scène musicale française se retrouvent pour chanter ensemble et célébrer la musique afin d'offrir un show pour faire la fête. Des moments inédits autour de "boeufs" d'enfer, de reprises hommages à Georges Brassens, Daniel Balavoine, Charles Aznavour ou Johnny Hallyday brossent le tableau des plus belles chansons du répertoire musical français. Cette soirée de surprises, placée sous le signe de la chanson française, encourage les auteurs, compositeurs et interprètes qui continuent à chanter en langue française à l'heure où toutes les salles de concert sont encore fermées.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le voyage du DrDolittle », à 18h50 sur Be1 - Trois étoiles

Action, suspense et humour s’enchaînent dans un festival de séquences cocasses à souhait, grâce à une parfaite maîtrise de l’image de synthèse. Difficile voire impossible de résister au charme de ce simplement « Dolittle » en VO produit par Robert Downey Jr lui-même, avec aussi Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, le jeune Harry Collett et la Jessie Buckley de « Jersey Affair », sans oublier la BO virevoltante de Dany Elfman.

« Rain Man », à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles

Ours d’or à Berlin, Oscars des meilleurs film, réalisateur, scénario original et… acteur pour Dustin Hoffman dans le rôle d’un autiste atteint du « syndrome du savant ». Un « road movie » qui se fait leçon de vie, avec au final la fameuse scène révélatrice de l’énigme fraternelle.

« Jojo Rabbit », à 20h30 sur Be1 - Trois étoiles

Oscar et BAFTA réunis du meilleur scénario adapté d’après « Le ciel en cage » de la Belge Christine Leunens, ce pamphlet sur les absurdités du nazisme ne manque pas de rappeler le mémorable « Tambour » quarantenaire de Volker Schlöndorff. Tragi-comique et chargée d’émotion, cette production à 14 millions de dollars seulement a réuni un beau casting autour du jeune Roman Griffin Davis, dont Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson et la très prometteuse Thomasin McKensie, compatriote de l’auteur qui joue lui-même le Hitler imaginaire de la fable, notamment rythmée par de vraies versions allemandes des Beatles et de David Bowie !

« Le professeur Foldingue », à 18h20 sur Club RTL - Deux étoiles

James Coburn fut la « guest star » de cette comédie… rondement menée par l’auteur de « Menteur, menteur » sorti à l’époque où Eddie Murphy avait la cote. Signée Peter Segal, une « Famille Foldingue » suivra sans égaler son prédécesseur, si bien qu’on en est resté là.

« À armes égales », à 20h15 sur Plug RTL - Deux étoiles

On a tiré à boulets rouges sur ce film d’action évoquant le parcours du combattant d’une femme qui rêvait de devenir un vrai Marine, et qui décrit surtout de façon spectaculaire les conditions d’entraînement outrancières du fameux corps d’élite US.