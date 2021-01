Cinq ans après la mort de David Bowie, de nombreux hommages continuent de le faire vivre

Le 10 janvier 2016, deux jours après son 69e anniversaire, David Bowie s’éteint dans son appartement de New York, vaincu par un cancer du foie. Mais aujourd’hui, l’univers particulier de la star anglaise du rock est toujours très présent dans les mémoires. Notamment grâce aux nombreux hommages que le monde de la musique, du théâtre ou encore… des jeux de société, lui ont rendu ces cinq dernières années.

Concert, comédie musicale, tournée, biopic

Homme à la personnalité extravagante, David Bowie a marqué l’univers du rock par son inventivité et ses différents styles. Alors pour lui rendre hommage, ses amis du monde de la musique ont vu les choses en grand. Après avoir lancé la tournée « A Bowie Celebration » dans le monde entier, le pianiste de David Bowie, Mike Garson, et sa troupe ont offert aux fans de la star disparue un concert unique en ligne le 8 janvier dernier, jour de l’anniversaire de Bowie. Un show intitulé « A Bowie Celebration : Just For One Day ! » qui aura rassemblé des artistes de toute la planète, durant trois heures.