Quand Georges Pernoud a fait ses adieux à «Thalassa», après 42 ans d’émission (vidéo)

Pendant plus de 40 ans, Georges Pernoud a accompagné toute une génération de Français, mais aussi de Belges. Avec son émission « Thalassa » sur le monde maritime, créée en 1975 par ses soins, le journaliste a rassemblé des millions de téléspectateurs chaque semaine sur France 3. De 1980 à 2017, c’est lui-même qui a présenté le programme, avant de laisser sa place à Fanny Agostini le vendredi 30 juin 2017.

Ce jour-là, il avait adressé quelques mots émus à ses téléspectateurs et ses équipes, avant de rendre l’antenne une dernière fois. « Ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d’abord été pour moi un immense plaisir, celui de vous faire partager les beautés du monde maritime et les histoires d’hommes et de femmes qui vivent la mer au quotidien », s’était-il d’abord exprimé, depuis son dernier lieu de tournage, l’île de Saint-Malo.