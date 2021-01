L’une des grandes figures de la télévision française a mis les voiles. Le présentateur Georges Pernoud « est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d’une longue maladie », a annoncé sa fille Fanny Pernoud à l’AFP.

Ce passionné de la mer et de tous les thèmes s’y rapportant a, pendant plus de quarante ans, tenu la barre de « Thalassa », le magazine de la mer de France 3. Avec un générique inoubliable et des reportages dans les sept mers du monde, l’émission...