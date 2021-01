Record au Royaume-Uni: après 158 tentatives, il réussit enfin son permis de conduire théorique

Cette histoire incroyable est la preuve qu’il ne faut jamais désespérer et que la persévérance finit toujours par payer ! En effet, au Royaume-Uni, un homme de 42 ans a finalement réussi à obtenir son permis théorique… après pas moins de 158 tentatives. Combatif, il n’a jamais baissé les bras et a continué à y croire, pour parvenir à ses fins. Il a tout de même déboursé environ 4000 euros afin d’obtenir ce permis, rapporte Sudinfo.

Avec 158 essais, cet homme bat le record du plus grand nombre de fois qu’un examen théorique de permis de conduire a été tenté au Royaume-Uni. En deuxième position se trouve une femme de 34 ans avec 117 échecs, devant homme de 32 ans et ses 94 essais (ratés), ex aequo avec une femme de 48 ans, qui a finalement obtenu le papier tant attendu.

Prochaine étape, la pratique, en espérant que cela se passe plus facilement cette fois ! Concernant cette partie, un septuagénaire détient le record du Royaume-Uni avec une réussite au bout de… 43 tentatives. Comme quoi, il ne faut jamais se décourager !